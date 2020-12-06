Відео вона опублікувала в Facebook.
На відео Стелла Боссі в облягаючому боді і капронових колготках в сіточку вивозить з метро мобільний мікшер і колонки. Вже на вулиці вона почала грати свій сет. Деякі присутні люди підтанцьовували.
Судячи з реакції перехожих, сет їм сподобався.
Сама ді-джейка своє відео підписала наступними словами: “Якщо ви не можете прийти в клуб, я принесу клуб до вас”.
- Під час жорсткого карантину (локдауну), який Кабінет Міністрів потенційно може ввести на початку січня 2021 року, можливо, працюватимуть готелі, церкви і гірськолижні курорти.