Ді-джейка з Берліна Стелла Боссі записала провокаційне відео, протестуючи проти закриття клубів через карантин.

Відео вона опублікувала в Facebook.

На відео Стелла Боссі в облягаючому боді і капронових колготках в сіточку вивозить з метро мобільний мікшер і колонки. Вже на вулиці вона почала грати свій сет. Деякі присутні люди підтанцьовували.

Судячи з реакції перехожих, сет їм сподобався.

Сама ді-джейка своє відео підписала наступними словами: “Якщо ви не можете прийти в клуб, я принесу клуб до вас”.