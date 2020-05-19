Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Актор розповів, що 19 травня спільно з рядом організацій (Earth Alliance, EuropeAid та іншими) створив благодійний фонд з початковим фінансуванням у розмірі 2 млн доларів.
Ці кошти підуть на допомогу Національному парку Вірунга, який, за словами Ді Капріо, є одним з біологічно різноманітних районів на планеті та домівкою для гірських горил, що знаходяться під загрозою зникнення.
Також актор зазначив, що доля заповідника залежить від того, як Конго впорається з наслідками спалаху вірусу Ебола та епідемією COVID-19.
- Раніше актори Леонардо Ді Капріо і Роберт Де Ніро запропонували своїм прихильникам пожертвувати кошти на допомогу постраждалим від пандемії COVID-19 і знятися разом з ними в новому фільмі Мартіна Скорсезе.