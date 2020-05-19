Американський актор Леонардо Ді Капріо та його партнери пожертвували $2 млн на порятунок гірських горил Національному парку Вірунга (Конго).

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Актор розповів, що 19 травня спільно з рядом організацій (Earth Alliance, EuropeAid та іншими) створив благодійний фонд з початковим фінансуванням у розмірі 2 млн доларів.

Ці кошти підуть на допомогу Національному парку Вірунга, який, за словами Ді Капріо, є одним з біологічно різноманітних районів на планеті та домівкою для гірських горил, що знаходяться під загрозою зникнення.

Також актор зазначив, що доля заповідника залежить від того, як Конго впорається з наслідками спалаху вірусу Ебола та епідемією COVID-19.