Kazakh American Association вимагає не висувати новий фільм Саші Барона Коена про Бората на престижні кінопремії, оскільки він нібито ображає казахів.

Про це повідомляє видання Variety.

Kazakh American Association, некомерційна організація, що базується у Вірджинії і займається “збереженням та просуванням” казахської спадщини та культури в США, написала петицію до організаторів престижних кінопремій “Оскар”, “Золотий глобус” та нагород Американської гільдії режисерів та Британської академії кіномистецтв.

Асоціація вимагає не висувати новий фільм Саші Барона Коена про казахстанського журналіста Бората Саґдієва —”Наступний фільм про Бората: передача величезного хабаря американському режиму для отримання вигоди колись славним народом Казахстану” на кінопремії, оскільки він нібито расистські змальовує казахів.

У листі зазначається, що фільм сповнений расизму, етнічних стереотипів, культурної апропріації, ксенофобії та містить вайтвошинг (коли представників етнічних меншин грають білі актори).

“Казахстанська громада у всьому світі недостатньо представлена ​​і вразлива. Наша нація все ще оговтується від гнітючого колоніального минулого, саме тому ми не маємо значного представництва у ЗМІ. Саша Барон Коен розуміє цей факт і експлуатує Казахстан, викрадаючи нашу етнічну ідентичність, вибілюючи нас, зображаючи нас східноєвропейцями”, — вважають в Асоціації.

В асоціації обурюються і тим, що Коен нібито використовує казахську культуру і традиції, аби зобразити казахів як “женоненависників, інцестуалів, антисемітів та варварів”.

Крім того, Kazakh American Association заявляє про “незліченні” випадки знущань з казахстанців через фільми про “Бората” та навіть випадки переслідування і сексуальних та фізичних домагань до казахстанців.

Тим часом державна туристична кампанія Казахстана зробила крилату фразу з “Борат” “Very nice!” своїм новим слоганом.