Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Warner Music не розкриває фінансових подробиць угоди, але Financial Times повідомила, що сума угоди перевищила 100 мільйонів доларів.

Гетта, відомий своєю співпрацею з такими артистами, як Akon, Snoop Dogg і Kid Cudi, на сьогоднішній день має 50 мільйонів продажів платівок і понад 14 мільярдів потокових трансляцій.

Діджей, найбільш відомий своєю революцією в галузі електронної танцювальної музики на початку 2000-х, також працював з Ріанною, Джастіном Бібером і Нікі Мінаж і отримав дві премії Греммі.

Наразі Гетта займає восьме місце серед усіх виконавців в світі за кількістю щомісячних слухачів на платформі потокового аудіо Spotify.

  • Раніше Девід Гетта дав святковий новорічний концерт на тлі Лувру в Парижі.