Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Warner Music не розкриває фінансових подробиць угоди, але Financial Times повідомила, що сума угоди перевищила 100 мільйонів доларів.
Гетта, відомий своєю співпрацею з такими артистами, як Akon, Snoop Dogg і Kid Cudi, на сьогоднішній день має 50 мільйонів продажів платівок і понад 14 мільярдів потокових трансляцій.
Діджей, найбільш відомий своєю революцією в галузі електронної танцювальної музики на початку 2000-х, також працював з Ріанною, Джастіном Бібером і Нікі Мінаж і отримав дві премії Греммі.
Наразі Гетта займає восьме місце серед усіх виконавців в світі за кількістю щомісячних слухачів на платформі потокового аудіо Spotify.
- Раніше Девід Гетта дав святковий новорічний концерт на тлі Лувру в Парижі.