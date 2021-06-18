Французький діджей і продюсер Девід Гетта продає права на свою музику американській звукозаписній компанії Warner Music.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Warner Music не розкриває фінансових подробиць угоди, але Financial Times повідомила, що сума угоди перевищила 100 мільйонів доларів.

Гетта, відомий своєю співпрацею з такими артистами, як Akon, Snoop Dogg і Kid Cudi, на сьогоднішній день має 50 мільйонів продажів платівок і понад 14 мільярдів потокових трансляцій.

Діджей, найбільш відомий своєю революцією в галузі електронної танцювальної музики на початку 2000-х, також працював з Ріанною, Джастіном Бібером і Нікі Мінаж і отримав дві премії Греммі.

Наразі Гетта займає восьме місце серед усіх виконавців в світі за кількістю щомісячних слухачів на платформі потокового аудіо Spotify.