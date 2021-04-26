Про це пише американський портал Just Jared.
Артист вибрав для червоної килимової доріжки взуття марки Crocs золотистого кольору і темний костюм. Самі крокси виглядають так, ніби вони пофарбовані балончиком власноруч.
Зазначимо, що на церемонії не було оркестру. Його місце зайняв Questlove, який також є фронтменом групи The Roots.
“Я займаюся практично всіма музичними елементами: виробництвом оригінальної музики, і виступаю як ді-джей. Я буду єдиним музичним супроводом церемонії. Через COVID-19 ми вживаємо заходів обережності, тому Roots записали всі музичні репліки для шоу заздалегідь. Ми записали близько 50 або 60 музичних реплік, і я буду ді-джеєм цих пісень зі сцени”, – сказав він про свою роль музичного керівника церемонії.
- У неділю, 25 квітня, в головному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса – Union Station, – а також у традиційному театрі Dolby відбулася 93-а церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії “Оскар”. Церемонія пройшла на честь фільмів, що вийшли у 2020 році.
- Крім номінантів, на церемонії нагородження кінопремії “Оскар” погляди, як завжди, були прикуті й до вбрання знаменитостей на червоній доріжці.