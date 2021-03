Про це повідомила газета Los Angeles Times.

Успіх 20-річному діджею приніс ремікс на композицію “Roses” виконавця SAINt JHN.

Також на нагороду претендували RAC зі своєю версією пісні “Do You Ever?” виконавця Phil Good; Morgan Page з реміксом на трек “Imaginary Friends” канадського діджея Deadmau5; американець Louie Vega з переробкою пісні “Praying For You” авторства Jasper Street Co .; Haywyre з реміксом на трек Bazzi “Young & Alive”.