Про це пише видання Goal.com.
За словами особистого лікаря Леопольдо Луці, операція на головному мозку пройшла успішно, і відомий аргентинський гравець одужує.
Марадону госпіталізували до клініки Іпенса в Ла-Платі в понеділок через анемії і зневоднення, а потім перевели в клініку Olivos в провінції Буенос-Айрес.
“Мені вдалося успішно витягти гематому, і Дієго дуже добре переніс операцію”, – сказав Луці.
“Дієго знаходиться під контролем лікарів. Йому встановили невеликий дренаж [для відтоку рідини], який ми плануємо зняти завтра. Його перебування в лікарні буде залежати від його одужання”, – сказав лікар.
💙 Todas las Triperas y los Triperos estamos con vos.#FuerzaDiego pic.twitter.com/foZA0YZMXy
— #Gimnasia133 🐺🏡 (@gimnasiaoficial) November 3, 2020
У вересні футболіст пройшов той же тест на гематому, але нічого не виявилося.
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