Легенда Аргентини, колишній нападник "Альбіселесте" 60-річний Дієго Марадона відновлюється після успішної операції на головному мозку, яку йому провели через субдуральну гематому.

Про це пише видання Goal.com.

За словами особистого лікаря Леопольдо Луці, операція на головному мозку пройшла успішно, і відомий аргентинський гравець одужує.

Марадону госпіталізували до клініки Іпенса в Ла-Платі в понеділок через анемії і зневоднення, а потім перевели в клініку Olivos в провінції Буенос-Айрес.

“Мені вдалося успішно витягти гематому, і Дієго дуже добре переніс операцію”, – сказав Луці.

“Дієго знаходиться під контролем лікарів. Йому встановили невеликий дренаж [для відтоку рідини], який ми плануємо зняти завтра. Його перебування в лікарні буде залежати від його одужання”, – сказав лікар.

💙 Todas las Triperas y los Triperos estamos con vos.#FuerzaDiego pic.twitter.com/foZA0YZMXy — #Gimnasia133 🐺🏡 (@gimnasiaoficial) November 3, 2020

У вересні футболіст пройшов той же тест на гематому, але нічого не виявилося.