Про це пише Reuters.
У Dior зазначили, що ведуть календар майбутніх Тижнів моди і мають намір випускати колекції між ними.
Виконавчий директор П’єтро Беккари уточнив, що першим шоу модного будинку стане показ круїзної колекції в Лечче, який буде транслюватися в прямому ефірі. Показ був спочатку запланований на травень, але відкладений через пандемію.
Він також додав, що Dior планує провести показ жіночого одягу в Парижі у вересні. На цьому шоу, можливо, вже повернуть традиційний перший ряд, де сидять відомі гості.
- Модний будинок Chanel в понеділок, 8 червня, провів онлайн-показ круїзної колекції 2021.