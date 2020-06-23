Французький модний будинок Christian Dior повертає модні покази: перше шоу відбудеться в липні в Італії, але на ньому не буде традиційного першого ряду.

Про це пише Reuters.

У Dior зазначили, що ведуть календар майбутніх Тижнів моди і мають намір випускати колекції між ними.

Виконавчий директор П’єтро Беккари уточнив, що першим шоу модного будинку стане показ круїзної колекції в Лечче, який буде транслюватися в прямому ефірі. Показ був спочатку запланований на травень, але відкладений через пандемію.

Він також додав, що Dior планує провести показ жіночого одягу в Парижі у вересні. На цьому шоу, можливо, вже повернуть традиційний перший ряд, де сидять відомі гості.