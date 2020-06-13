Про це повідомляють #Букви.

Vespa, популярна італійська марка скутерів виробництва компанії Piaggio, спільно з паризьким домом моди Dior розробили оновлений дизайн для моделі Vespa 946.

Як зазначив виробник скутерів, дизайн новинки розробила креативна директорка жіночих колекцій Dior Марія Грація Чіурі, а виготовленням займалася фабрика Vespa в Італії.

Корпус та сідло оновленої моделі прикрашені фірмовим малюнком бренду Dior Oblique. В тон до скутеру була випущена колекція шоломів та сумок для багажу. Вони почнуть продаватися навесні 2021 року та будуть доступні в бутиках Dior по всьому світу.

Варто зазначити, що модель Vespa 946 була випущена в обмеженій кількості та представлена публіці в 2012 році на виставці в Мілані. Свою назву скутер отримав на честь моделі 1946 року — тоді був створений перший прототип італійського скутера Vespa.

Найбільша популярність прийшла до бренду Vespa на початку 50-х, коли вийшла романтична комедія “Римські канікули” з Грегорі Пеком та Одрі Хепберн. У фільмі закохані їздили на скутері моделі Vespa 125 1952 року, також відомої як “Farobasso”.