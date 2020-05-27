Про це повідомляє Highsnobiety.
Колекцію предметів меблів під назвою Corpo Сімонс створив в рамках своєї дипломної роботи в 1991 році.
У цю колекцію увійшло чотири тумбочки з металевими трубками, на яких можна міняти чохли з різних матеріалів – коричневої шкіри, шкіри пітона, металевої сітки і кольчуги зі сталевих пластин.
Меблі виставив на продаж дизайнер Макс Рейндерс з Антверпена. Вартість лота становить 99 998 доларів.
- У 2018 році стало відомо, що креативний директор Calvin Klein Раф Сімонс залишає модний будинок.