Про це повідомляє американське видання Hollywood Reporter.
Клуб “Нікс” повідомив про діагноз Долана у суботу ввечері, але поки не відомо, коли він дізнався про свій діагноз.
Зазначається, що Долан знаходиться на самоізоляції і в нього майже немає ніяких симптомів. Він продовжує контролювати свій бізнес.
Долан є першим великим професійним власником спорту у США, який захворів на коронавірус.
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