Про це повідомляє американське видання Hollywood Reporter.

Клуб “Нікс” повідомив про діагноз Долана у суботу ввечері, але поки не відомо, коли він дізнався про свій діагноз.

Зазначається, що Долан знаходиться на самоізоляції і в нього майже немає ніяких симптомів. Він продовжує контролювати свій бізнес.

Долан є першим великим професійним власником спорту у США, який захворів на коронавірус.

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