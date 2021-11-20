Discovery+ випустить документальний фільм про стосунки Джонні Деппа та Ембер Герд

Про це повідомляє Deadline.
Фільм розділять на дві частини, щоб показати позиції сторін експодружжя.
У першій серії Джонні Депп з’ясує, що одружився з “брехухою макіавеллівського рівня, яка не зупиниться ні перед чим, щоб зберегти свій імідж“.
Водночас епізод про Ембер Герд присвятять перетворенню “чоловіки мрії“ на “жорстокого, одержимого алкоголем монстра“.
Документальна стрічка буде заснована на аудіо- та відеозаписах із суду, коментарях адвокатів та близьких.
Продюсерами проєкту виступають Нік Хорнбі, Фран Бейкер та Метт Рейд.
“Через записи, домашні відео та текстові повідомлення, показані в суді, цей фільм пропонує глядачам рідкісне і важливе розуміння шлюбу, який склався трагічно неправильно, і вкрай важливого питання домашнього насильства”, – заявив Нік Хорнбі.
Дата виходу фільму поки невідома.
Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманнях фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.
У 2015 актори одружилися, а в травні 2016 року Ембер Герд подала на розлучення та звинуватила Деппа в домашньому насильстві. Процес розлучення тривав вісім місяців. У результаті Герд відсудила у Деппа 7 млн доларів.
- У березні цього року голлівудському акторові Джонні Деппу відмовили в дозволі на апеляцію у справі про наклеп.
- Адвокати голлівудського актора Джоні Депа зуміли довести, що його ексдружина Ембер Герд каже неправду, стверджуючи, що чоловік нападав на неї та трощив будинок. Однак суд Вірджинії задовольнив прохання адвокатів Герд відхилити позов Деппа про наклеп і неправдиві свідчення з боку актриси.
- У липні цього року американська акторка Ембер Герд оголосила про народження доньки.