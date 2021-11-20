Discovery+ випустить документальний фільм про стосунки Джонні Деппа та Ембер Герд

Про це повідомляє Deadline.

Фільм розділять на дві частини, щоб показати позиції сторін експодружжя.

У першій серії Джонні Депп з’ясує, що одружився з “брехухою макіавеллівського рівня, яка не зупиниться ні перед чим, щоб зберегти свій імідж“.

Водночас епізод про Ембер Герд присвятять перетворенню “чоловіки мрії“ на “жорстокого, одержимого алкоголем монстра“.

Документальна стрічка буде заснована на аудіо- та відеозаписах із суду, коментарях адвокатів та близьких.

Продюсерами проєкту виступають Нік Хорнбі, Фран Бейкер та Метт Рейд.

“Через записи, домашні відео та текстові повідомлення, показані в суді, цей фільм пропонує глядачам рідкісне і важливе розуміння шлюбу, який склався трагічно неправильно, і вкрай важливого питання домашнього насильства”, – заявив Нік Хорнбі.

Дата виходу фільму поки невідома.