Про це повідомляє американське видання The Hollywood Reporter.

Серіал зніматимуть за біографічною книгою Рафаеля Бакке.

Сюжет перенесе глядачів у 1970-ті роки до Франції та розповість історію дизайнера, який волів стати наступником легендарної Коко Шанель, а також — про його ворожнечу з партнером дизайнера Ів Сен-Лорана П’єром Берже.

Акторський склад та дата прем’єри серіалу поки невідомі.

Як відомо, Лагерфельд був креативним директором французького дому моди Chanel з 1983 року та аж до смерті у 2019-му.

Раніше #Букви розповідали про цікаві факти з життя дизайнера.