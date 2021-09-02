Про це повідомляє американське видання The Hollywood Reporter.
Серіал зніматимуть за біографічною книгою Рафаеля Бакке.
Сюжет перенесе глядачів у 1970-ті роки до Франції та розповість історію дизайнера, який волів стати наступником легендарної Коко Шанель, а також — про його ворожнечу з партнером дизайнера Ів Сен-Лорана П’єром Берже.
Акторський склад та дата прем’єри серіалу поки невідомі.
Як відомо, Лагерфельд був креативним директором французького дому моди Chanel з 1983 року та аж до смерті у 2019-му.
Раніше #Букви розповідали про цікаві факти з життя дизайнера.
- Карл Лагерфельд помер 19 лютого. Французьке видання Pure People повідомило, що він помер в лікарні в Парижі, куди його екстрено доставили ввечері.
- Пізніше повідомлялося, що наступником Карла Лагерфельда на посаді креативного директора французького модного дому Chanel стане глава дизайн-студії будинку Віржині Віар. У парі з нею французький модний будинок очолюватиме також дизайнер Ерік Пфрундер (Eric Pfrunder).
- 5 березня в Парижі (Франція) в рамках Тижня моди відбувся показ останньої колекції Карла Лагерфельда для Chanel.