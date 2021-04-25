Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Відзначається, що сценаристами проекту виступили творці серіалу “Сокіл і зимовий солдат” Мальком Спеллман і Далай Муссон.
Поки немає ніяких даних про кастинг, але, судячи з усього, сюжет картини продовжить історію Сокола – нинішнього власника щита Капітана. Передбачається, що персонажа Сема Вілсона як і раніше зіграє Ентоні Макі, в картині саме йому буде відведена головна роль.
У проекту також поки немає режисера, а повернення Кріса Еванса до ролі Стіва Роджерса не підтверджено.
В Marvel новину ніяк не прокоментували.
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