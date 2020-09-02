Компанія Disney оголосила про перезапуск комедії Роба Мінкоффа "Маєток з привидами" з Едді Мерфі у головній ролі.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Оригінальний фільм вийшов в 2003 році.

Сюжет фільму заснований на популярному атракціоні парку Disneyland. Подружжя Джим і Сара Еверс (Едді Мерфі і Марша Томасон) працюють ріелторами в одного разу відправляються разом з дітьми оглядати старовинний маєток. Через негоду їм довелося там заночувати і наразитися на непередбачені обставини.

Повідомляється, що фільм буде заснований на концепції атракціону, тому автори зможуть придумати на основі оригінальної історії новий сюжет.

Сценаристом нового фільму стане Кеті Діпполд. Вона працювала над фільмами і серіалами “Мисливці за привидами” (2016), “Копи в спідницях”, “Парки і зони відпочинку”.