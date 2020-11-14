Про це пише Variety.

Проєкт поки знаходиться на ранній стадії – до нього наразі не приєднався один сценарист.

При цьому, в якості виконавчих продюсерів виступлять Сет Роген, Еван Голдберг, Джеймс Уівер і Алекс Макейті.

Зазначимо, що оригінальний мультсеріал “Чорний плащ” був створений Тедом Стоунз і виходив в 1991 і 1992 роках. У ньому було три сезони – 91 серія. Спочатку він транслювався на каналах Disney і ABC.