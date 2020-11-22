Про це повідомляє видання Deadline.
Сценарій напишуть сестри Веді і Елізабет Моліно, співавтори мультсеріалу “Закусочна Боба”.
Джерела повідомляють, що останні кілька місяців студія шукала сценаристів для проекту і зупинилася на сценаристках Моліно. Уточнюється, що Рейнольдсу теж сподобалося їхнє бачення фільму.
За даними видання, тріквел повинен отримати рейтинг R (у США – 17+), як і перші два фільми. Поки невідомо, чи повернеться в крісло режисера Девід Лейтч, який зняв “Дедпул 2”.
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— Deadpool Movie (@deadpoolmovie) November 20, 2020
Про що розповість третя частина “Дедпула”, поки невідомо – Disney почав займатися фільмом в жовтні-листопаді 2020 го, і тому триквел знаходиться на ранній стадії виробництва. Коли він вийде, теж не повідомляється.
“Дедпул” вийшов в прокат в 2016 році – це комедійний бойовик про героя з коміксів Marvel. Головну роль виконав Раян Рейнольдс. Друга частина з’явилася на екранах в 2018 році. Разом обидва фільми зібрали понад 1,5 млрд доларів.
- У мережі з’явився трейлер дитячої версії фільму “Дедпулу 2”, в якому головний герой у виконанні Райана Рейнольдса захищає від нападок музичну групу Nickelback.