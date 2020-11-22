Про це повідомляє видання Deadline.

Сценарій напишуть сестри Веді і Елізабет Моліно, співавтори мультсеріалу “Закусочна Боба”.

Джерела повідомляють, що останні кілька місяців студія шукала сценаристів для проекту і зупинилася на сценаристках Моліно. Уточнюється, що Рейнольдсу теж сподобалося їхнє бачення фільму.

За даними видання, тріквел повинен отримати рейтинг R (у США – 17+), як і перші два фільми. Поки невідомо, чи повернеться в крісло режисера Девід Лейтч, який зняв “Дедпул 2”.

Про що розповість третя частина “Дедпула”, поки невідомо – Disney почав займатися фільмом в жовтні-листопаді 2020 го, і тому триквел знаходиться на ранній стадії виробництва. Коли він вийде, теж не повідомляється.

“Дедпул” вийшов в прокат в 2016 році – це комедійний бойовик про героя з коміксів Marvel. Головну роль виконав Раян Рейнольдс. Друга частина з’явилася на екранах в 2018 році. Разом обидва фільми зібрали понад 1,5 млрд доларів.