Про це пише американський журнал The Hollywood Reporter.

Повідомляється, що студія Disney почала працювати над продовженням фільму “Круелла”, який вже другий тиждень показує хороші результати в прокаті.

“Ми дуже задоволені касовими зборами “Круелли” та її високими показниками на Disney +. Картина була неймовірно добре прийнятий аудиторією по всьому світу. Ми з нетерпінням чекаємо, коли глядачі продовжать насолоджуватися цим фантастичним фільмом”, – заявили представники Disney.

Очікується, що в роботі над фільмом знову візьмуть участь режисер Крейг Гіллеспі та сценарист Тоні Макнамара. За даними The Hollywood Reporter, актриса Емма Стоун знову повернеться до своєї ролі. При цьому видання Variety пише, що Стоун може і залишити проєкт.

У центрі сюжету фільму історія молодості головної злодійки “101 далматинця” – Круелли Де Віль. Вона працює дизайнеркою у Лондоні 1970-х років і мріє зробити шубу зі шкур далматинців.

Прем’єра фільму “Круелла” відбулася 28 травня. На цей час касові збори картини в усьому світі склали 48,5 мільйона доларів.