Відео опубліковано на YouTube-каналі студії.
Дія картини відбувається в Лондоні 1970-х років в розпал революції панк-року. У центрі сюжету – молода шахрайка Естелла, розумна і творча дівчина, одержима модою.
Одного разу вона знайомиться з шикарною і зарозумілою баронесою фон Хельман (Емма Томпсон). Їхні взаємини запускають події, які змусять Естеллу розкрити свою злу сторону і стати спраглою до помсти Круелла.
Постановником картини виступає Крейг Гіллеспі, авторами сценарію — Дена Фокс і Тоні МакНамара.
Раніше Disney представила перший постер фільму “Круелла”.
- Студія Disney назвала дату релізу римейку класичного мультфільму про Круеллу Де Віль. Фільм “Круелла” вийде на екрани 28 травня 2021 року.