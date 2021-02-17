Студія Disney показала перший трейлер фільму "Круелла", який стане приквелом до "101 далматинця".

Відео опубліковано на YouTube-каналі студії.

Дія картини відбувається в Лондоні 1970-х років в розпал революції панк-року. У центрі сюжету – молода шахрайка Естелла, розумна і творча дівчина, одержима модою.

Одного разу вона знайомиться з шикарною і зарозумілою баронесою фон Хельман (Емма Томпсон). Їхні взаємини запускають події, які змусять Естеллу розкрити свою злу сторону і стати спраглою до помсти Круелла.

Постановником картини виступає Крейг Гіллеспі, авторами сценарію — Дена Фокс і Тоні МакНамара.

Раніше Disney представила перший постер фільму “Круелла”.