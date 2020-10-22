Відео опубліковано на Youtube-каналі Kinomania Film Distribution.

За сюжетом анімаційної картини дракони пожертвували собою заради порятунку людства, і через 500 років після цього дівчині-воїну Раї необхідно відшукати останнього дракона. Дракон повинен зіграти вирішальну роль у відновленні миру серед людей.

В український прокат стрічка вийде 11 березня 2021 року.

Режисерами виступили Дон Голл та Карлос Лопес Естрада.

Ролі в оригінальному мультфільмі озвучували Келлі Марі Тран (“Зоряні війни: Останні джедаї”, “Зоряні війни: Скайвокер. Сходження”), Аквафіна (“Вісім подруг Оушена”).