Ролик опубліковано на Youtube-каналі Walt Disney Studios.

Фільм Disney є кіноадаптацією бродвейського мюзиклу “Гамільтон”, поставленого в 2015 році. Це історія про життя Олександра Гамільтона — одного з батьків-засновників США. Поряд зі звичними бродвейськими мелодіями в мюзиклі були використані реп- та R’n’B-композиції, акторський склад постановки етнічно різноманітний і не відображає реальну расову та національну приналежність історичних осіб.

Спочатку мюзикл був представлений в Громадському театрі Нью-Йорка. Постановка стала лауреатом 26 нагород різноманітних премій та перебралася на Бродвей в театр Річарда Роджерса.

Кіноверсія відомого мюзиклу вийде на сервісі Disney + 3 липня 2020 року