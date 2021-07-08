Ролик опубліковано на YouTube-каналі Walt Disney Animation Studios.

“Енканто” розповість про родину Мадригал, яка мешкає в чарівному містечку в горах фантастичної версії Колумбії. Кожна дитина в родині крім однієї — 15-річної Мірабель — має унікальні магічні здібності. Однак саме Мірабель виявить, що магічний світ під загрозою, і саме їй доведеться його врятувати. Вихід анімаційної стрічки на екрани в США запланований на 24 листопада 2021 року.