Відео опубліковано на YouTube-каналі студії.
У трейлері представлена ікона моди баронеса фон Хельман (Емма Томпсон), яка буде одночасно наставницею і ворогом Естелли і, в кінцевому підсумку, Круелли де Віль, роль якої виконає Емма Стоун.
У фільмі також знялися Марк Стронг, Джоел Фрай, Кірбі Хауелл-Батист і Пол Уолтер Хаузер.
Раніше Disney представила перший постер фільму “Круелла”.
- Студія Disney назвала дату релізу римейку класичного мультфільму про Круеллу Де Віль. Фільм “Круелла” вийде на екрани 28 травня 2021 року.