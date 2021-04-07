Студія Disney опублікувала другий трейлер фільму "Круелла", який стане приквелом до "101 далматинця".

Відео опубліковано на YouTube-каналі студії.

У трейлері представлена ікона моди баронеса фон Хельман (Емма Томпсон), яка буде одночасно наставницею і ворогом Естелли і, в кінцевому підсумку, Круелли де Віль, роль якої виконає Емма Стоун.

У фільмі також знялися Марк Стронг, Джоел Фрай, Кірбі Хауелл-Батист і Пол Уолтер Хаузер.

Раніше Disney представила перший постер фільму “Круелла”.