Компанія Disney показала новий проморолик до фільму "Круелла", який стане приквелом до "101 далматинця".

Відео опубліковано на YouTube-каналі студії.

Дія картини відбувається в Лондоні 1970-х років в розпал революції панк-року. У центрі сюжету – молода шахрайка Естелла, розумна і творча дівчина, одержима модою, яку зіграла Емма Стоун.

Одного разу вона знайомиться з шикарною і зарозумілою баронесою фон Хельман (Емма Томпсон). Їхні взаємини запускають події, які змусять Естеллу розкрити свою злу сторону і стати спраглою до помсти Круеллою.

Постановником картини виступає Крейг Гіллеспі, авторами сценарію — Дена Фокс і Тоні МакНамара.

У новому ролику показано дитинство Круелли. Стоун оповідає про те, як Естелла була школяркою, кажучи: “З раннього віку я відчувала, що призначена для більшого в цьому житті”.

Відео дає зрозуміти, що Круелла порушувала правила з раннього віку. Незважаючи на те, що вона відвідує підготовчу школу в формі, вона дотримується модного підходу і носить свою куртку навиворіт, щоб демонструвати створені нею малюнки.

Також показується, що над Круеллою знущалися. Коли вона йде по шкільному коридорі, вже одягнена в свій сумнозвісний чорно-білий одяг, однокласник стріляє їй в обличчя плювальницею. Естелла навіть не здригається, що означає, що вона вже звикла до насмішок.

Молоду Круеллу зіграла Тіппер Зайферт-Клівленд, яка раніше з’являвся в “Грі престолів”.

Раніше Disney представила перший постер фільму “Круелла”.