Ролик з’явився на YouTube-каналі Star Wars.
Серіал розповість про мисливця за головами Боба Фетта та найманку Феннеке Шанд. Вони прибудуть на Татуїн і заявлять про свої права на територію, якою колись керував Джабба Хатт.
Роль Фетта у шоу виконав Темуера Моррісон, а Шанд – Мінґ-На Вен.
Шоу поставили Джон Фавро, Дейв Філоні та Брайс Даллас Ховард, які працювали над “Мандалорцем”.
Перший епізод вийде на стримінговому сервісі Disney+ 29 грудня.
- Режисер Роберт Родрігес, який зняв один з епізодів другого сезону серіалу “Мандалорець”, вперше розповів про свої враження від процесу фільмування.