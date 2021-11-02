Стрімінговий сервіс Disney+ показав перший трейлер серіалу "Книга Боби Фетта", який є спін-офом "Мандалорця" з франшизи "Зоряні війни".

Ролик з’явився на YouTube-каналі Star Wars.

Серіал розповість про мисливця за головами Боба Фетта та найманку Феннеке Шанд. Вони прибудуть на Татуїн і заявлять про свої права на територію, якою колись керував Джабба Хатт.

Роль Фетта у шоу виконав Темуера Моррісон, а Шанд – Мінґ-На Вен.

Шоу поставили Джон Фавро, Дейв Філоні та Брайс Даллас Ховард, які працювали над “Мандалорцем”.

Перший епізод вийде на стримінговому сервісі Disney+ 29 грудня.