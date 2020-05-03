Про це повідомили на сайті компанії.
В кінці квітня компанія Disney оголосила, що почне продавати немедичні тканинні маски для обличчя із зображенням персонажів різних мультфільмів та фільмів, включаючи персонажів Pixar, Marvel та Star Wars.
У Disney зазначили, що ці маска не призначені для використання медпрацівниками, але відповідають рекомендаціям Центру по контролю та профілактиці захворювань США (CDC) щодо того, які маски варто носити всім в громадських місцях.
Барвисті маски від Disney стоять по 20 доларів за упаковку з 4 штук. Зробити попереднє замовлення товару можна замовити в інтернет-магазині компанії. Пропонуються моделі з зображенням таких персонажів, як Вінні Пух, Малюк Йода, Міккі Маус, Халк та безліччю інших.
До замовлення доступні кілька розмірів, зокрема, дитячі.
На сайті shopDisney зазначено, що поставки почнуться з середини липня.
Компанія планує пожертвувати весь прибуток від продажу масок в розмірі до $1 млн організації Medshare.
“Disney також пожертвує Medshare весь прибуток від продажу в США тканинних масок Disney для обличчя до $1 млн до 30 вересня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
MedShare — це національна некомерційна організація, яка займається постачанням медичного обладнання і медикаментів в лікарні США та розподіляє надлишки до лікарень тих страх, де цих засобів не вистачає.
-
З початку квітня щотижня виходили нові серії. Зараз Під час карантину студія Disney запустила міні-серіал під назвою “Вдома з Олафом”, який розповідає про знаменитого сніговика з анімаційного фільму “Холодне серце”.