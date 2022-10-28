Про це повідомляє Glamour Magazine.

Короткометражний фільм “Reflect” (відображення) розповідає історію про балерину Б’янку, яка “бореться” з власним відображенням у дзеркалі, через низьку самооцінку та дисморфію тіла.

Невеликий тизер із фільму показує, як Б’янка займається балетом, а дзеркальне відображення її самої розривається на частини – символізуючи зламаний спосіб, у який вона сприймає своє тіло.

“Reflect” стане одним з експериментальних фільмів Disney Short Circuit, які зосереджуються на проблемі образу тіла та важливості формування власної особистості під час розвитку та захисту власної самооцінки.

Тизер мультфільму став популярним у соцмережі TikTok. Користувачі застосунку почали активно розповідати свої історії.

Один з користувачів написав, що раніше теж займався балетом і мав схожі відчуття як у героїні мультфільму.

Інший зауважив, що Б’янка виглядає так само як він.

“Я був у такій же ситуації на уроках танців”.

Люди, які пережили та зараз страждають від дисморфії тіла, висловилися, доводячи, наскільки важливо побачити себе та свій досвід у подібних фільмах для одужання та інклюзивності.

“Як людині, яка стикалася і продовжує мати справу з цим, мені дуже приємно нарешті побачити, як це зображено”, — сказав один користувач TikTok.

Інший написав, що хотів би побачити подібний мультфільм ще раніше, коли він сам був молодшим.

ДОВІДКА: дисморфія тіла – психічний розлад, різновид неврозу, при якому людина надмірно занепокоєна та зайнята незначним дефектом або особливістю свого тіла. Зазвичай, починається в молодому або підлітковому віці. Частота наявності цього розладу серед чоловіків та жінок приблизно однакова, супроводжується високим ризиком самогубства в порівнянні з іншими розладами психіки.

Хворі можуть скаржитися на декілька певних “дефектів”, один “дефект”, невизначену особливість або зовнішній вигляд, при цьому страждають важливі сторони життя хворого — здатність працювати, нормально функціювати в суспільстві, обслуговувати себе. В тих випадках, коли ідеї набувають характер марення, з втратою критики та відповідною поведінкою, доцільніше говорити про марення фізичної вади.