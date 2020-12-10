Про це повідомляє Entertainment weekly.

Так, анонсовано серіал про Обі-Вана Кенобі, в якому Еван МакГрегор знову зіграє роль лицаря-джедая. Повідомляється, що проєкт транслюватиметься як обмежений серіал з шести епізодів, а не як довга історія. Події відбуваються через вісім років після “Помсти ситхів” (і до подій в “Новій надії”). Фільмування мало розпочатися найближчими місяцями, тож невдовзі мають з’явитися подробиці про кастинг.

Оновиться і серіал про Кассіана Андорра. У проєкті пріквела Дієго Луна знову зіграє шпигуна-повстанця. Крім того, було підтверджено, що Алан Тудик зіграє дроїда K-2SO. Нещодавно Луна припустив, що фільмування проєкту розпочнеться в Лондоні.

Також з’явилися чутки про спін-офф про Бобу Фетта, коли актор Темуера Моррісон повернувся у всесвіт “Зоряних війн” на “Мандалорці”.

Крім того, триває робота над мультсеріалом “Погана партія”, дія якого відбувається після подій “Війн клонів”.

Особливу зацікавленість викликає те, що буде далі з франшизою з точки зору прокатних фільмів після “Зоряних війн: повстання Скайуокера” 2019 року. Можливо, Disney повністю перенесе “Зоряні війни” на маленький екран, щоб підтримати Disney +, який за рік зібрав виняткові 74 мільйони підписників.