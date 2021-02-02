Про це повідомляє Deadline.

Так, Disney уклала ексклюзивний п’ятирічний контракт з компанією Coogler’s Proximity Media, яка належить режисерові Райану Куглер. В рамках цього договору кінематографіст повинен буде створити серіал за мотивами свого фільму “Чорна Пантера”.

Серіал розповість про королівстві Ваканда. Шоу вийде на стрімінговом сервісі Disney +, але точної дати поки немає.

Крім того, Куглер і його команда повинні розробити і інші проекти для кінокомпанії. За словами режисера, деякі з них вже знаходяться в роботі.

“Райан Куглер – унікальний оповідач, його бачення і діапазон зробили його одним з видатних кінематографістів свого покоління. У “Чорній Пантері” Райан втілив в життя новаторську історію і знакових персонажів реальним, осмисленим і незабутнім чином, створивши переломний культурний момент”, – зазначив виконавчий директор The Walt Disney Company Боб Айгер.