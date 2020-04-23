Студія Disney почала роботу над серіалом по всесвіту "Зоряних воєн", в центрі сюжету якого буде жінка.

Про це повідомляє Variety.

Поки проєкт залишається безіменним. Примітно, що дії нового шоу будуть розвиватися у часовий відрізок космічної саги, який до цього не показувався на ТБ і в кіно. Інших подробиць про сюжет поки немає.

Продюсером і сценаристом виступила Леслі Хедланд – автор серіалу “Життя матрьошки”.

Дата прем’єри серіалу невідома.

Новий серіал можна буде подивитися на стримінговому сервісі Disney Plus, дата його виходу буде оголошена пізніше.

“Зоряні війни” – кіноепопея в жанрі “космічна опера”, а також анімаційні серіали, мультфільми, телефільми, книги, комікси, відеоігри та інші твори, створені в рамках єдиної фантастичною всесвіту, придуманої американським режисером Джорджем Лукасом в кінці 1970-х років. У центрі основного сюжету епопеї – протистояння шляхетних лицарів-джедаїв і ситхів-адептів “темної сторони Сили”.