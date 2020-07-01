Компанія Disney в колаборації з брендом Allure Bridal випустив колекцію весільних суконь.

Про це пише Elite Daily.

Весільні сукні колекцій Disney Fairy Tale Weddings і Disney Fairy Tale Weddings Platinum, натхненні образами принцес з мультфільмів Disney. Зокрема, дизайнери створили свої версії весільних суконь Аврори, Жасмін, Білосніжки, Попелюшки, Покахонтас, Рапунцель, Тіани, Аріель, Белль та інших.

Всього було пошито 16 варіантів суконь, які прикрасили камінням, перлами і бісером.

Ціна суконь варіюється від 1200 до 10000 доларів. Їх можна буде придбати в американських і канадських весільних бутиках Allure Bridals і Kleinfeld.

