Джина Карано, виконавиця ролі Кари Дюн в серіалі "Мандалорець", стверджує, що Disney надіслав їй листа про звільнення перед ще до того, як у ЗМІ просочилася низка її образливих повідомлень у соціальних мережах.

Про це пише видання Popculture.

Джина Карано потрапила в заголовки ЗМІ після того, як її звільнили з ролі Кари Дюн в серіалі “Мандалорець”.

Звільнення послідувало після публікації низки образливих постів у соціальних мережах. У них актриса висміювала людей, які носять маски під час пандемії. Були публікації, які поширювали дезінформацію про шахрайство на виборах президента США. А ще актриса порівнювала ненависть до прихильників республіканської партії в США з ненавистю до євреєм в нацистській Німеччині. Зокрема, вона стверджувала, що “бути республіканцем сьогодні – все одно, що бути євреєм під час Голокосту”.

Карано докладно розповіла про своє звільнення.

За її словами, Disney ухвалила рішення розірвати всі зв’язки з Карано ще до публікацій в соцмережах.

Актриса дізналася про своє звільнення, коли перевіряла стрічку новин в Twitter і побачила в трендах хештег “Звільніть Джину Карано”. Крім того, замість офіційного листа про розірвання контракту, Джина помилково отримала лист від співробітника Disney, який займався улагоджуванням скандалу.

“Вони випадково прислали мені електронного листа, яке було дуже повчальним”, – сказала актриса

За словами Карано, у студії є фаворити за політичною приналежністю. “Вони оточили мене, і вони стежили за мною, як яструб. А я бачила людей на тих же зйомках, які могли говорити все що хотіли, і в цьому була проблема. У мене була проблема, тому що я не відповідала основній лінії”, – додала вона.