Ролик опубліковано на YouTube-каналі Walt Disney Studios.
Як відомо, раніше Disney відмовилася від прем’єри стрічки у кінотеатрах тих країн, де вже запущено її стрімінгову платформу Disney+.
Фільм буде доступний на платформі від 4 вересня. Його перегляд коштуватиме $29,99, сама підписка на сервіс коштує $6,99 (разом близько 1 тисячі гривень).
В Україні фільм буде презентований у кінотеатрах 10 вересня.
Напередодні прем’єри Disney презентувала новий тизер пригодницької драми.
Фільм “Мулан” ґрунтується на китайській легенді про Хуа Мулань, а також частково є адаптацією однойменного мультфільму 1998 року.
У центрі сюжету фільму — молода, енергійна і безстрашна дівчина на ім’я Мулан — старша дочка воїна Хуа. Не злякавшись війни і бажаючи захистити свою країну, Мулан переодягається в чоловіка і разом з захисниками Китаю йде воювати з Північними загарбниками.
Режисеркою фільму є Нікі Кара, головну роль виконала китайська акторка Лю Іфей.
- Через пандемію коронавірусу COVID-19 кінокомпанія Disney відклала випуск фільмів “Аватар”, “Зоряні війни” і “Мулан”.