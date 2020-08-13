Як відомо, раніше Disney відмовилася від прем’єри стрічки у кінотеатрах тих країн, де вже запущено її стрімінгову платформу Disney+.

Фільм буде доступний на платформі від 4 вересня. Його перегляд коштуватиме $29,99, сама підписка на сервіс коштує $6,99 (разом близько 1 тисячі гривень).

В Україні фільм буде презентований у кінотеатрах 10 вересня.

Напередодні прем’єри Disney презентувала новий тизер пригодницької драми.

Фільм “Мулан” ґрунтується на китайській легенді про Хуа Мулань, а також частково є адаптацією однойменного мультфільму 1998 року.

У центрі сюжету фільму — молода, енергійна і безстрашна дівчина на ім’я Мулан — старша дочка воїна Хуа. Не злякавшись війни і бажаючи захистити свою країну, Мулан переодягається в чоловіка і разом з захисниками Китаю йде воювати з Північними загарбниками.

Режисеркою фільму є Нікі Кара, головну роль виконала китайська акторка Лю Іфей.