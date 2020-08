Про це повідомляють #Букви.

“Совиний Дім” — це американський фентезійний анімаційний телесеріал від Disney Television Animation. Перша серія вийшла на Disney Channel 10 січня поточного року. При цьому у листопаді 2019 року, ще за кілька місяців до прем’єри, він був продовжений на другий сезон.

Серіал розповідає про 14-річну американку домініканського походження на ім’я Лус. Це впевнена в собі дівчинка-підліток, яка випадково натикається на портал в чарівний світ, потрапивши у який знаходить друзів — відьму-бунтарку Іду та чарівного маленького воїна Короля. Попри те, що у Лус немає чарівних здібностей, вона мріє стати відьмою та вчиться у “Школі Магів”.

Як зазначає видання Deadline, протягом перших серій Лус проявляла інтерес до чоловічих персонажів, але потім почала зближуватися з дівчиною на ім’я Еміті.

У епізоді “Забратися в голову Віллоу”, який вийшов 8 серпня, показано, як Еміті хотіла попросити Лус піти з нею випускний вечір. У кульмінації епізоду Лус і Еміті танцюють разом, вимовляючи заклинання, щоб перемогти демона.

Після виходу цієї серії авторка серіалу Дана Террас підтвердила, що Лус є бісексуалкою. Террас розповіла, що сама вважає себе бісексуальною і хотіла розповісти про свій досвід у мультфільмі.

Також Террас розповіла, що спершу компанія заборонила їй змальовувати у мультфільм будь-які гомо- чи бісексуальні стосунки. Але згодом Disney дала згоду на це, за що Террас висловила слова подяки.

I'm bi! I want to write a bi character, dammit! Luckily my stubbornness paid off and now I am VERY supported by current Disney leadership. (Thank you @NashRiskin and team!) Not to mention the amazingness of this crew.

— Dana Terrace (@DanaTerrace) August 9, 2020