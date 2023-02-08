Епізод "One Angry Liza" анімаційного сатиричного серіалу "Сімпсони", в якому йдеться про примусову працю в Китаї, видалено з платформи Disney у Гонконгу.

Про це інформує NBC news.

У другій серії останнього сезону американського мультсеріалу Мардж Сімпсон купує інтерактивний велотренажер. В одній зі сцен Мардж перебуває на віртуальному велосипедному занятті, під час якого інструктор показує зображення Великої китайської стіни та каже: “Погляньте на чудеса Китаю: біткойн-рудники, примусові трудові табори, у яких діти виготовляють смартфони”.

Зазначено, що уряд Китаю заперечує звинувачення в примусовій праці, а також в тому, що свободи Гонконгу були порушені законом про національну безпеку. Пекін запровадив його у 2020 році та вважає необхідним для відновлення стабільності після місяців антиурядових протестів.

Крім того, попередній епізод, який посилається на репресії на площі Тяньаньмень у 1989 році та вперше вийшов у ефір у 2005 році, не був доступний у Гонконзі з моменту запуску Disney у 2021 році.

Disney має низку бізнес-інтересів у Китайській Республіці, включаючи тематичний парк у Гонконгу. Цього місяця в Китаї, другому за величиною кіноринку в світі після Північної Америки, виходять два фільми студії Marvel, що належить Disney.

Видалення Disney епізоду “Сімпсонів” могло бути актом самоцензури, сказав Кенні Нґ, експерт з кіноцензури Гонконгського університету. “Компанія, можливо, завчасно видалила будь-які потенційно образливі зображення чи розповіді, щоб захистити свій майбутній бізнес у Китаї”.