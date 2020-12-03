Про це повідомляє Deadline, посилаючись на заяву представника Disney XD.

“Талановита творча команда, очолювана Меттом Янгбергом і Франсіско Ангонесом, протягом трьох сезонів представляла унікальні історії та переосмислених персонажів. Було знято 75 серій і понад 15 короткометражок”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що на цю мить зйомки мультсеріалу закінчуються, але “Качині історії” як і раніше доступні на каналах Disney і Disney + по всьому світу.

Крім того, у 2021 році на фанатів чекає грандіозний фінал шоу.

“Качині історії” розповідають про фантастичні пригоди найвідомішого трильйонера Скруджа Макдака (озвучує Девід Теннант), його бешкетних онучатих племінників Біллі, Віллі й Діллі (Денні Пуді, Бен Шварц і Боббі Мойніхан) і темпераментного племінника Дональда Дака (Тоні Ансельмо).