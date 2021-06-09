Діти принца Гаррі та Меган Маркл зможуть отримати королівські титули та стати принцом Арчі Гаррісоном і принцесою Лілібет Діаною, якщо їх дідусь, принц Чарльз, в майбутньому займе королівський трон.

Про це повідомляє журнал People.

Чарльз – наступний в черзі на престол після смерті матері, нинішньої королеви Великої Британії – Єлизавети II.

Таке правило було започаткована за часів короля Георга V у 1917 році. Тоді він постановив, що “… онуки синів будь-якого суверена по прямій чоловічій лінії матимуть в будь-якому випадку титули, якими послуговуються діти герцогів”.

Тобто коли принц Чарльз стане королем, Арчі та Лілібет, як його онуки по чоловічій лінії, автоматично стануть принцом та принцесою.

При цьому, достеменно невідомо – чи хотіли б цього Гаррі та Меган. В інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі вони казали про те, що до народження Арчі в королівському палаці це обговорювали інші члени монаршої родини.

“Вони (члени королівської родини) говорили, що не хочуть, аби дитина мала титул принца чи принцеси, що відрізнялося б від протоколу, і що дитина не отримає охорону… Так було протягом кількох місяців моєї вагітності…”, – розповідала Меган, додавши, що Арчі міг стати “лордом”, але батьки від титулу відмовились.

Наразі Арчі та Лілібет не мають титулів принца та принцеси. Такі титули є тільки в дітей старшого сина Чарльза – принца Вільяма. Саме Вільям другий в черзі на престол після 72-річного батька, принца Чарльза.

На сьогодні порядок претендентів на королівський трон такий: принц Чарльз, принц Вільям, троє дітей принца Вільяма, принц Гаррі, його син Арчі.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.