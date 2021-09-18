Про це пише журнал People.

“Мені дуже пощастило, я думаю, що у мене просто дитина мрії. Вона чудова. Вона вже дуже незалежна, дуже розумна, пильна і спить по 12 годин. Вона добра дівчинка”, – розповіла Наомі.

Кемпбелл також наголосила, що вона прищеплюватиме дитині свої сімейні цінності та виховає доньку сильною і незалежною жінкою.

Нагадаємо, коли дівчинка щойно з’явилася на світ, Наомі опублікувала зворушливий пост у своєму Instagram-акаунті.

“Прекрасне маленьке щастя обрало мене своєю мамою. Це така величезна честь для мене – прийняти у своє життя цю ніжну душу, що бракує слів, щоб описати зв’язок, який я тепер поділяю з тобою, мій ангел. Немає більшої любові у світі”, – зазначила вона, додавши фото крихітних ніжок малюка, які вона тримає у своїй руці.