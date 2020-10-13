Відео доступне на відеохостингу Youtube.
Створенням відеокліпу займався директор департаменту маркетингу і реклами “Суспільного” Сергій Кривошея. В рамках фільмування команда побувала на 15 локаціях. Головні ролі зіграли сам Олександр Балабанов та акторка Августина Тю.
Олександр розповів, що це його перший професійний кліп. Хлопець відзначив, що з ним працювала професійна команда.
“Вражень дуже багато! Класна команда, все професійно і позитивно! Незвично дивитися на себе з боку, сприймаєш це як окрему історію. Я вдячний Августині, яка стала героїнею кліпу на мою пісню. Дякую всім, хто взяв участь у створенні кліпу! Вийшло дуже щиро”, – поділився співак.
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