У фінал національного конкурсу краси "Міс Північна Ірландія" вийшла 25-річна Бернадетт Хагенс з Белфаста, яка втратила ногу через онкологічне захворювання.

Про це повідомили на сторінці Miss Northern Ireland Contest в Facebook, докладніше пише видання The Mirror.

У разі перемоги дівчина зможе взяти участь в конкурсі “Міс світу”.

Сама вона заявила, що хоче своєю участю продемонструвати, що зовнішність не найважливіше в людині й що люди, які мають інакший вигляд, нітрохи не гірші за інших.

“У мене на протезі збоку є кнопка, яка налаштовує його для взуття з високим каблуком. У фіналі” Міс Північна Ірландія “вона мені знадобиться”, – каже Хагенс.

У 2017 році у дівчини виявили рідкісну ракову пухлину – синовіальну саркому. Через хворобу в жовтні 2018 го її праву ногу довелося ампутувати. Після цього Хагенс заради інтересу влаштувалася в агентство Zebedee Management, яке запрошує на роботу моделей з фізичними особливостями.

У вересні 2020 роки дівчина стала обличчям рекламної кампанії британського бренду Kurt Geiger.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bernadette Hagans (@bernadettehagans)