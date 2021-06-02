Про це повідомили на сторінці Miss Northern Ireland Contest в Facebook, докладніше пише видання The Mirror.
У разі перемоги дівчина зможе взяти участь в конкурсі “Міс світу”.
Сама вона заявила, що хоче своєю участю продемонструвати, що зовнішність не найважливіше в людині й що люди, які мають інакший вигляд, нітрохи не гірші за інших.
“У мене на протезі збоку є кнопка, яка налаштовує його для взуття з високим каблуком. У фіналі” Міс Північна Ірландія “вона мені знадобиться”, – каже Хагенс.
У 2017 році у дівчини виявили рідкісну ракову пухлину – синовіальну саркому. Через хворобу в жовтні 2018 го її праву ногу довелося ампутувати. Після цього Хагенс заради інтересу влаштувалася в агентство Zebedee Management, яке запрошує на роботу моделей з фізичними особливостями.
У вересні 2020 роки дівчина стала обличчям рекламної кампанії британського бренду Kurt Geiger.
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- Раніше повідомлялося, що на конкурсі краси “Місис Шрі-Ланка”, в якому можуть брати участь тільки заміжні жінки, з переможниці зірвали корону прямо на сцені, оскільки були підозри, що вона розлучена.