Про це актриса розповіла в соцмережах.

Дівчинку назвали Даніелла.

“Моя мила родина, я дуже вдячна і щаслива (і втомилася), ми всі дуже раді вітати Даніеллу в нашій родині. Всім любові і здоров’я”, – написала актриса і опублікувала фото новонародженої дівчинки.

Нагадаємо, що Галь Гадот разом з чоловіком, бізнесменом Яроном Версан, виховує ще двох дочок – Альма (9 років) і Майя (4 роки).

Вперше про свою вагітність Галь Гадот повідомила у березні цього року.