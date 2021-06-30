Про це актриса розповіла в соцмережах.
Дівчинку назвали Даніелла.
“Моя мила родина, я дуже вдячна і щаслива (і втомилася), ми всі дуже раді вітати Даніеллу в нашій родині. Всім любові і здоров’я”, – написала актриса і опублікувала фото новонародженої дівчинки.
Нагадаємо, що Галь Гадот разом з чоловіком, бізнесменом Яроном Версан, виховує ще двох дочок – Альма (9 років) і Майя (4 роки).
Вперше про свою вагітність Галь Гадот повідомила у березні цього року.
- Раніше повідомлялося, що американська хіп-хоп виконавиця і акторка Карді Бі чекає на другу дитину.