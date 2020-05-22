Про це пише Vogue.

У Саймона Порта Жакема є значний кейс роботи з різними відомими моделями, включаючи Джіджі Хадід і Емілі Ратайковскі. А тепер дизайнер вирішив попрацювати з власної бабусею – Лілін.

У нових образах, де Лілін моделює вироби з весняної лінійки, вона втілює той легкий паризький стиль, яким відомий бренд.

Для знімків бабуся дизайнера наділу брючні оверсайз-костюми – білий і кольору фуксії, зелений сарафан сонце-кльош і великі солом’яні капелюхи, а також позувала з численними сумками.

Фото: instagram.com/jacquemus

 

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💕💕 #JACQUEMUSATHOME WITH MY GRAND MOTHER LILINE SHOT BY ME SUMMER 2020 (ONE OF THE MOST SPECIAL STORY FOR ME )

Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus)

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