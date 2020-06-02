Про це пише видання Insider.

Вірджіл Абло в Instagram Stories опублікував квитанцію про пожертвування 50-ти доларів на цілі руху проти расизму Black Lives Matter.

“Громада Майамі, я шалено натхненний …”, – написав Абло.

У користувачів соцмережі така сума пожертвування викликала обурення: “Вірджил пожертвував 50 доларів і хоче схвалення. Найдешевший товар його бренду – пара шкарпеток, які продаються за 115 доларів. Це провал”.

“Вірджил Абло тільки що запостив, що пожертвував 50 доларів. Не можу повірити”.

“Вірджил Абло може поставити свою цитату на одязі, але не може поставити кому в цифрі пожертви”.

“Я не можу повірити, що пожертвував більше грошей, ніж Вірджил Абло, і я той, хто безробітний”.


Деякі написали, що 50 доларів не вистачить, щоб купити хоч щось від брендів Off-White або Louis Vuitton, де працює Абло. Наприклад, канцелярські біндери коштують 100 доларів.

Розкритикували Вірджила і відомі люди.

Наприклад, репер і ведучий Джо Будден. “До сих пір купуєте Off-White? Тепер це має інше значення”.


Реперша Карі Роуз Джонсон (Kari Faux) написала: “Пам’ятайте, у Вірджила був танець ніггерів на його показі мод як політичну заяву?”


Репер Аллан Кіндом: “Вірджил – чортів клоун”.

Варто зазначити, що Абло вже приніс свої вибачення. Він також розповів про свій особистий досвід чорношкірої людини в Чикаго і про те, як він часто відчував, що його власне життя піддається ризику через жорстокість поліції.

“Дозвольте мені почати з кількох основних фактів. Я чорний чоловік. Темно-чорний чоловік. Темний-темний. Під час рутинної поїздки в продуктовий магазин в Чикаго я боявся, що помру. Ризик буквальною смерті – це нормальний спосіб життя для тих, хто ходить майже навшпиньках”.

39-річний Вірджил пояснив, що його батьки іммігрували в США з Гани без копійки в кишені, і сказав, що йому “пощастило”, що вони надали йому “інструменти” для успішної кар’єри в моді.

“Як чорна людина, я відчував гнів, смуток і біль кожного разу, коли один з нас стає жертвою забобонів або системного расизму. Я пишаюся тим, що солідарний з кожним рухом за викорінення расизму та насильства з боку поліції. Расизм повинен припинитися. Це буквально вбиває нас. Мене нудить від того, що Джордж Флойд і покоління чорних людей були несправедливо вбито поліцією. Кожен співробітник поліції, причетний до їх смерті, повинен бути звинувачений і засуджений “.

 

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Допис, поширений користувачем @ virgilabloh

Абло також сказав, що пожертвував в цілому 20 500 доларів у фонди, пов’язані з рухом на честь Джорджа Флойда.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.