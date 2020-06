Про це пише видання Insider.

Вірджіл Абло в Instagram Stories опублікував квитанцію про пожертвування 50-ти доларів на цілі руху проти расизму Black Lives Matter.

“Громада Майамі, я шалено натхненний …”, – написав Абло.

У користувачів соцмережі така сума пожертвування викликала обурення: “Вірджил пожертвував 50 доларів і хоче схвалення. Найдешевший товар його бренду – пара шкарпеток, які продаються за 115 доларів. Це провал”.

“Вірджил Абло тільки що запостив, що пожертвував 50 доларів. Не можу повірити”.

Virgil just posted he donated $50 lmao…I can’t believe this is y’all mans. 😭😭😭 pic.twitter.com/XZoc3oU6AU — Yuri’ san (@plugyuri) June 1, 2020

“Вірджил Абло може поставити свою цитату на одязі, але не може поставити кому в цифрі пожертви”.

Virgil Abloh can put quotation marks on some clothing but can’t put commas on a donation. — 🧛🏿‍♂️LUTHER VANDALS🎤 (@PapiGrego) June 1, 2020

“Я не можу повірити, що пожертвував більше грошей, ніж Вірджил Абло, і я той, хто безробітний”.

I can’t believe I donated more money than virgil abloh and I’m the one that’s unemployed pic.twitter.com/9VBCII8MjW — 𝔪𝔲ñ𝔢𝔠𝔞✨ (@Disgabilondon) June 1, 2020



Деякі написали, що 50 доларів не вистачить, щоб купити хоч щось від брендів Off-White або Louis Vuitton, де працює Абло. Наприклад, канцелярські біндери коштують 100 доларів.

A Fucking Off-White BINDER CLIP Costs More Money Than What Virgil Donated LMFAO pic.twitter.com/GyaBTNkvGP — Peter Xinping 只有前进!🌏🦍 (@PeterXinping) June 1, 2020

Розкритикували Вірджила і відомі люди.

Наприклад, репер і ведучий Джо Будден. “До сих пір купуєте Off-White? Тепер це має інше значення”.

Y’all still buying “Off White” ? Whole different meaning now huh lol — Joe Budden (@JoeBudden) June 1, 2020



Реперша Карі Роуз Джонсон (Kari Faux) написала: “Пам’ятайте, у Вірджила був танець ніггерів на його показі мод як політичну заяву?”

remember when Virgil had a nigga tap dancing at his fashion show as a political statement? 😭 — LOWKEY SUPERSTAR (@KARIFAUX) June 1, 2020



Репер Аллан Кіндом: “Вірджил – чортів клоун”.

Virgil a mf clown bro. — Allan Kingdom (@AllanKingdom) June 1, 2020

Варто зазначити, що Абло вже приніс свої вибачення. Він також розповів про свій особистий досвід чорношкірої людини в Чикаго і про те, як він часто відчував, що його власне життя піддається ризику через жорстокість поліції.

“Дозвольте мені почати з кількох основних фактів. Я чорний чоловік. Темно-чорний чоловік. Темний-темний. Під час рутинної поїздки в продуктовий магазин в Чикаго я боявся, що помру. Ризик буквальною смерті – це нормальний спосіб життя для тих, хто ходить майже навшпиньках”.

39-річний Вірджил пояснив, що його батьки іммігрували в США з Гани без копійки в кишені, і сказав, що йому “пощастило”, що вони надали йому “інструменти” для успішної кар’єри в моді.

“Як чорна людина, я відчував гнів, смуток і біль кожного разу, коли один з нас стає жертвою забобонів або системного расизму. Я пишаюся тим, що солідарний з кожним рухом за викорінення расизму та насильства з боку поліції. Расизм повинен припинитися. Це буквально вбиває нас. Мене нудить від того, що Джордж Флойд і покоління чорних людей були несправедливо вбито поліцією. Кожен співробітник поліції, причетний до їх смерті, повинен бути звинувачений і засуджений “.

Абло також сказав, що пожертвував в цілому 20 500 доларів у фонди, пов’язані з рухом на честь Джорджа Флойда.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.