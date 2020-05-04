Дизайнери з Нью-Йорка купили картину британського художника, і, розрізавши на безліч частин, перепродують в 8,5 разів дорожче.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Бруклінський арт-колектив MSCHF придбав за $30 тисяч роботу британського художника Дем’єна Херста під назвою “L-Isoleucine T-Butyl Ester”. Вона представляла з себе біле панно з різнокольоровими точками.

Херст створив понад тисячу схожих картин в 1986-2011 роках.

Дизайнери розрізали картину на квадрати зі сторонами близько 9 см. У результаті вийшло 88 окремих зображень з точками. На зворотному боці MSCHF залишили автографи.

Кожну з точок продали за $480. За словами дизайнерів, розпродати всі зображення вдалося лишень за 38 секунд. Виручка MSCHF склала $42 240, отже, чистий прибуток від продажу розрізаної картини — більше $ 12 тисяч.

Те, що залишилося від витвору мистецтва (білі квадрати і підпис Херста), також виставили на аукціон. Торги закінчаться вранці 5 травня, а ставки вже перевищили $215 тисяч.

Таким чином, коли художники перепродадуть залишки картини, їм вдасться заробити близько $247 тисяч. Це у 8,5 разів більше ніж первинна вартість картини.