Анастасія Топольська, більш відома як Dj Nastia, показала свій відпочинок на Чорному морі.

Фото та відео опубліковані в її Instagram.

Топольська поділилася серією фото в купальнику, позначивши геолокацією Одесу додавши підпис: “Вайби моря”.

Поділилася вона і враженнями від міста.

“Одеса саме така: особлива, справжня, повна квітів та неправильного паркування. AMG (спорткари від Mercedes — ред.) чудові, але цей — більше мій стиль!”, — написала вона під фото у декоративному “Запорожці” біля ресторану “Тавернетта” в центрі міста.

В історіях з відпочинку також можна побачити її дочку-підлітка від першого шлюбу Уляну.

Dj Nastia, відома виступами в Москві, показала свій відпочинок pic.twitter.com/nPNFjcab59 — Букви (@Bykvu) July 7, 2021

Нагадаємо, з 2016 року Топольська зустрічається з екснардепом фракції “Блок Петра Порошенка”, членом наглядової ради “Укрзалізниці” Сергієм Лещенком. У вересні 2017 року пара одружилася.

В травні Лещенко розкритикував п’ятого президента Петра Порошенка у своєму відео. Позаду спікера в ролику можна було помітити коробку Roshen. Згодом Лещенко заявив, що коробка належить не йому, а його дружині.

Це був не перший випадок, коли у відео Лещенка з’являлися предмети, що викликали у глядачів питання. Торік його висміяли в Мережі через предмет у вигляді кулака, який виявився вазою.

8-9 травня Топольська виступала в Москві, вона брала участь в івенті HOROVOD в московському артцентрі Mutabor.

Лещенко заявив, що його дружина виступаючи в Росії популяризує Україну та підтримує ЛГБТ й інші меншини, що потерпають від режиму Володимира Путіна та Рамзана Кадирова. При цьому клуб, де виступала дружина Лещенка, пов’язують із бізнесменом, який влаштовував вечірку на честь Путіна.

Сама Топольська після критики через виступ в Москві на 9 травня в соцмережах жартувала про потяги, але так і не прокоментувала обставини поїздки до РФ.