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Напередодні Круз, молодший син ексфутболіста Девіда Бекхема та його дружини Вікторії, опублікував в Instagram спільне фото з матір’ю.
Вікторія рідко демонструє посмішку на знімках, і це фото — одне з небагатьох, на яких вона зображена усміхненою. На цей факт звернув увагу і син пари.
“Судячи з усього моя мама посміхається”, — прокоментував Круз.
Девід скористався ситуацією та потролив дружину. У коментарях ексфутболіст порівняв Вікторію з Россом з серіалу “Друзі”, який соромився показувати свою посмішку, думаючи, що у нього недостатньо білі зуби.
“Наскільки білі у мами зуби? Це ж Росс з “Друзів”, — написав він.
Нагадаємо, Вікторія і Девід одружені вже 20 років. Пара виховує трьох синів (Брукліна (1999), Ромео (2002), Круза (2005), а також і дочку Харпер (2011).