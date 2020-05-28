Британський ексфутболіст Девід Бекхем потролив дружину Вікторію в Мережі через її посмішку.

Про це повідомляють #Букви.

Напередодні Круз, молодший син ексфутболіста Девіда Бекхема та його дружини Вікторії, опублікував в Instagram спільне фото з матір’ю.

Вікторія рідко демонструє посмішку на знімках, і це фото — одне з небагатьох, на яких вона зображена усміхненою. На цей факт звернув увагу і син пари.

“Судячи з усього моя мама посміхається”, — прокоментував Круз.

Девід скористався ситуацією та потролив дружину. У коментарях ексфутболіст порівняв Вікторію з Россом з серіалу “Друзі”, який соромився показувати свою посмішку, думаючи, що у нього недостатньо білі зуби.

“Наскільки білі у мами зуби? Це ж Росс з “Друзів”, — написав він.

Нагадаємо, Вікторія і Девід одружені вже 20 років. Пара виховує трьох синів (Брукліна (1999), Ромео (2002), Круза (2005), а також і дочку Харпер (2011).