Відео опубліковано на каналі проєкту DAVID LYNCH THEATER.

Як повідомлялося раніше, 11 травня 74-річний американський режисер Девід Лінч з’явився в Мережі з дивним відео, в якому розповів про погоду в Лос-Анджелесі. З тих пір режисер публікував на своєму новому каналі виключно ролики про погоду.

Тепер же Лінч вирішив поділитися з підписниками своїм короткометражним фільмом “Fire”, який раніше демонструвався виключно на виставках і бієнале.

Музику для фільму написав польський композитор Марек Жебровський, виконав — Струнний квартет Пендерецького.