74-річний американський режисер Девід Лінч, який зняв "Малхолланд Драйв" та "Твін Пікс", з'явився в Мережі з дивним відео, в якому розповів про погоду в Лос-Анджелесі.

Відповідний ролик опубліковано на каналі проєкту DAVID LYNCH THEATER.

Youtube-канал DAVID LYNCH THEATER існує з 16 листопада 2018 року, однак за весь цей час на ньому не було опубліковано жодного відео.

У понеділок, 11 травня, Девід Лінч завантажив перший ролик. Відео з назвою “Weather Report 5/11/20” знято в майстерні режисера і триває лишень півхвилини.

“Тут, в Лос-Анджелесі, трохи похмуро, сьогодні вранці за вікнами туман, близько 17 градусів Цельсія. Але скоро зійде сонце і повітря прогріється до 21 градуса”, — сказав режисер та закінчив зйомку, побажавши всім гарного дня.

Варто зазначити, що в 2005-2010 роках Лінч публікував кілька схожих роликів. Всі вони зняті з одного ракурсу і тривають не більше хвилини. У деяких відео можна помітити незвичайні деталі, як перевернуті квітковий горщик або горнятко. Фанати навіть створили архів з такими роликами.

Сам режисер ніколи не коментував цю серію роликів і не розповідав, що вони означають.