Відповідний ролик опубліковано на каналі проєкту DAVID LYNCH THEATER.
Youtube-канал DAVID LYNCH THEATER існує з 16 листопада 2018 року, однак за весь цей час на ньому не було опубліковано жодного відео.
У понеділок, 11 травня, Девід Лінч завантажив перший ролик. Відео з назвою “Weather Report 5/11/20” знято в майстерні режисера і триває лишень півхвилини.
“Тут, в Лос-Анджелесі, трохи похмуро, сьогодні вранці за вікнами туман, близько 17 градусів Цельсія. Але скоро зійде сонце і повітря прогріється до 21 градуса”, — сказав режисер та закінчив зйомку, побажавши всім гарного дня.
Варто зазначити, що в 2005-2010 роках Лінч публікував кілька схожих роликів. Всі вони зняті з одного ракурсу і тривають не більше хвилини. У деяких відео можна помітити незвичайні деталі, як перевернуті квітковий горщик або горнятко. Фанати навіть створили архів з такими роликами.
Сам режисер ніколи не коментував цю серію роликів і не розповідав, що вони означають.
- У 2019 рада керуючих Американської академії кіномистецтв прийняв рішення нагородити відомого кінорежисера Девіда Лінча почесною премією “Оскар” за видатний внесок у кінематограф (Academy Honorary Award).