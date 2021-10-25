Фільм "Дюна" зібрав більше грошей за перші вихідні в прокаті, ніж будь-яка інша стрічка режисера Дені Вільньова.

Про це повідомляє видання Deadline.

22 жовтня стрічка “Дюна” вийшла в прокат в американських кінотеатрах. За вихідні вона зібрала понад 41 млн доларів. 13,7 млн доларів було зібрано в п’ятницю, ще 9,78 млн в суботу і 8,9 млн в неділю.

Відтак стрічка стала найкасовішою стрічкою Дені Вільньова за перші вихідні прокату у будь-якій країні.

Минулий його особистий рекорд був встановлений у 2017 році. Тоді стрічка “Той, хто біжить по лезу 2049” зібрала в Китаї 32,8 млн в першій вікенд.

У всьому світі в перші вихідні дні “Дюна” зібрала 87,5 млн доларів. Загальні збори по світу вже перевищили 220 млн доларів. Це вже більше, ніж було витрачено на її виробництво (165 млн доларів).

Зауважимо, що в Україні стрічка Вільньова вийшла в прокат 16 вересня і також встановила касовий рекорд. За п’ять днів прокату фільм зібрав майже 34 мільйони гривень.