Про це повідомляє видання Deadline.
22 жовтня стрічка “Дюна” вийшла в прокат в американських кінотеатрах. За вихідні вона зібрала понад 41 млн доларів. 13,7 млн доларів було зібрано в п’ятницю, ще 9,78 млн в суботу і 8,9 млн в неділю.
Відтак стрічка стала найкасовішою стрічкою Дені Вільньова за перші вихідні прокату у будь-якій країні.
Минулий його особистий рекорд був встановлений у 2017 році. Тоді стрічка “Той, хто біжить по лезу 2049” зібрала в Китаї 32,8 млн в першій вікенд.
У всьому світі в перші вихідні дні “Дюна” зібрала 87,5 млн доларів. Загальні збори по світу вже перевищили 220 млн доларів. Це вже більше, ніж було витрачено на її виробництво (165 млн доларів).
Зауважимо, що в Україні стрічка Вільньова вийшла в прокат 16 вересня і також встановила касовий рекорд. За п’ять днів прокату фільм зібрав майже 34 мільйони гривень.
Українські кіномани, які ж ви круті!
Ми досі не можемо повірити, але з 16 вересня «Дюну» вже переглянуло 262 547 глядачів! Стрічка зібрала в прокаті 33 956 739 гривень і впевнено крокує далі!
Друзі, ми бачимо усі відгуки та радіємо теґам!
ДЯКУЄМО ТОБІ, ТОБІ І ТОБІ! КОЖНОМУ! pic.twitter.com/IDTvVT0U3p
— Warner Brothers Pictures Україна (@wbpicturesua) September 20, 2021
- Раніше зірка “Дюни” Тімоті Шаламе опублікував фото себе у ролі Віллі Вонки з майбутньої стрічки.
- Акторка Зендея, відома за ролями у фільмах “Людина-павук”, “Дюна” та “Ейфорія”, отримала премію “Ікона стилю”.