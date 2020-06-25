У Новій Зеландії шукають акторів з незвичайною зовнішністю для участі в телевізійній адаптації "Володаря кілець".

Про це повідомляє The Guardian.

Головною вимогою для акторів є “кумедний вигляд”, зазначено в оголошенні агентства з пошуку талантів. Відзначається, що вітаються люди з неправильним прикусом, маленькими або великими очима, цікавим носом, опіками обличчя, вухами, що випирають, будь-якими дефектами або іншими особливостями.

“Якщо це ви, нам потрібне чітке селфі вашого обличчя без макіяжу і номер телефону”, – зазначено в публікації агентства в соцмережі Facebook.

Уточнюється, що дана пропозиція діє для чоловіків у віці від 18 до 65 років. Правда, є обмеження – актор повинен бути жителем Нової Зеландії або мати дозвіл на роботу в цій країні. Агентство попросило не звертатися тих, хто не перебуває в Новій Зеландії.

За даними Guadrian, раніше в публікації агентства в соцмережах було вказано хештег, який вказує на зв’язок кастингу в шоу, проте він був видалений.

Серіал мав вийти на Amazon Prime в 2021 році.